Fútbol Internacional
02 de mayo de 2026 a la - 10:40

Ugrinic regresa al 11 de Valencia; Atlético sale con Musso, Molina, Almada y 4 canteranos

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Valencia (España), 2 may (EFE).- El Valencia saldrá al partido que le enfrenta al Atlético de Madrid esta tarde en Mestalla, en partido correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), con la novedad de Filip Ugrinic en su once para ocupar el lugar de Lucas Beltrán.

Por EFE

Mientras, el equipo rojiblanco, que tiene pendiente esta semana la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Arsenal (1-1 en la ida), saldrá con los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada, el mexicano Obed Vargas, además de cuatro canteranos: Julio Díaz, Javi Boñar, Rayane Belaid y Javi Morcillo.

El Valencia comenzará el partido con Dimitrievski; Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

El Atlético de Madrid saldrá con un once formado por Musso; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Molina, Obed Vargas, Mendoza, Rayane; Morcillo y Almada.