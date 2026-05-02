Ugrinic regresa al 11 de Valencia; Atlético sale con Musso, Molina, Almada y 4 canteranos

Mientras, el equipo rojiblanco, que tiene pendiente esta semana la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Arsenal (1-1 en la ida), saldrá con los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada, el mexicano Obed Vargas, además de cuatro canteranos: Julio Díaz, Javi Boñar, Rayane Belaid y Javi Morcillo.
El Valencia comenzará el partido con Dimitrievski; Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.
El Atlético de Madrid saldrá con un once formado por Musso; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Molina, Obed Vargas, Mendoza, Rayane; Morcillo y Almada.