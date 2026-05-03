10 datos de la jornada 34

El Barcelona doblegó por 1-2 a Osasuna en El Sadar, mantuvo sus once puntos de ventaja al frente de la clasificación de LaLiga EA Sports, con doce por jugarse, y encadenó su décimo triunfo en esta competición, en la que sólo ha cedido seis de los últimos 72 puntos por los que ha competido, con 22 triunfos en las 24 citas más recientes.

Vinicius Júnior marcó los dos goles de la victoria por 0-2 del Real Madrid ante el Espanyol para aplazar el alirón del Barcelona. Ha anotado cuatro tantos en las últimas tres citas, después de batir la portería contraria también en el 1-1 con el Betis y en el 2-1 al Alavés.

El Villarreal, vencedor por 5-1 frente al Levante, encadenó su sexto triunfo como local en LaLiga EA Sports, con 18 goles en esa secuencia de triunfos, para seguir en la tercera posición de la tabla, con cinco puntos de ventaja sobre el cuarto, el Atlético de Madrid, y con la Liga de Campeones ya asegurada matemáticamente.

En el campo desde el minuto 63, Iker Luque y Miguel Cubo se estrenaron con el primer equipo del Atlético de Madrid y LaLiga EA Sports con un gol cada uno en la victoria por 0-2 contra el Valencia en Mestalla, donde Diego Simeone empleó hasta siete canteranos a lo largo de diversas fases del encuentro, cuatro juntos cada vez. También se estrenó Aleksa Puric en el tramo final.

Desde el pasado 4 de enero, cuando anotó uno de los goles en la derrota por 5-1 contra el Real Madrid, no había vuelto a marcar ‘Cucho’ Hernández en LaLiga EA Sports, hasta este domingo, en el triunfo por 3-0 frente al Oviedo, con dos dianas suyas, tras un recorrido de quince jornadas, diez disputadas por él, sin batir la portería contraria.

El Celta se reencontró con la victoria como local en LaLiga EA Sports, al imponerse por 3-1 al Elche, después de tres derrotas consecutivas en casa, con nueve goles en contra: 0-3 con el Oviedo, 3-4 con el Alavés y 1-2 con el Real Madrid. El conjunto celeste se acerca a Europa de nuevo.

Nico Williams culminó la remontada del Athletic Club frente al Alavés (2-4), con un doblete goleador que no repetía en LaLiga EA Sports desde el 23 de febrero de 2025, cuando anotó dos tantos en el triunfo por 7-1 sobre el Valladolid. Entre uno y otro instante, el extremo ha disputado 31 encuentros con el conjunto bilbaíno en esta competición.

Sergio Camello ha tomado el protagonismo en el Rayo Vallecano. Sus tres goles en las últimas tres jornadas, con un tanto en cada una de ellas, con dos victorias (0-2 este domingo ante el Getafe y 1-0 contra el Espanyol) y un empate (3-3 ante la Real Sociedad), han impulso al conjunto madrileño hasta los 42 puntos, más cerca de la salvación.

El Mallorca, ganador por 0-1 en Montilivi frente al Girona, tan solo ha perdido dos encuentros desde que lo dirige el argentino Martín Demichelis, con cuatro victorias y dos empates en ocho jornadas en busca de la permanencia en LaLiga EA Sports.

El Girona aún no está salvado. La tercera derrota consecutiva aumenta su inquietud, tras perder sucesivamente con el Betis (2-3), el Valencia (2-1) y este viernes con el Mallorca (0-1). Ha ganado solo dos de sus últimos diez encuentros en el campeonato. EFE