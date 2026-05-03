El Inter Miami se derrite, Ojeda y Evander firman tripletes y LAFC empata antes de Toluca

A cuatro días de la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, Los Angeles FC evitó la derrota en el derbi californiano al reponerse de un 0-2 tras recibir dos dianas del delantero danés Marcus Ingvartsen.

El ex del Unión Berlín anotó el 1-0 en el minuto 7 y el 2-0 en el 71, ambos goles tras asistencias de su compatriota Anders Dreyer.

LAFC, en el que el surcoreano Heung Min Son comenzó como suplente, recortó con el 1-2 en el minuto 82 de la mano del gabonés Denis Bouanga y su empuje final tuvo premio en el último suspiro de un tiempo añadido que superó los catorce minutos.

En una caótica acción en el área de penalti, el defensa Ryan Hollingshead, de 35 años, remató en el área pequeña para subir el 2-2 al luminoso.

El San Diego vio desvanecerse de la forma más dolorosa los tres puntos y extendió a nueve su racha de partidos sin ganar.

Tras estrenar su nuevo estadio con tres empates, 2-2 con Austin y New York Red Bulls y 1-1 con New England Revolution, el Inter Miami volvió a fallar en casa, esta vez con un durísimo bajón físico y mental tras dominar la primera mitad contra el Orlando City.

Messi anotó un gol y dio una asistencia en los primeros 45 minutos, en los que también pudo meter dos dianas más, de no toparse con la gran noche del meta canadiense Maxime Crepeau.

Pero todo cambió en el 39, cuando Ojeda recortó para Orlando. En la segunda mitad, el argentino estuvo incontenible y completó su doblete con dianas en el 68 y de penalti en el 78, antes de que Tyrese Spicer sentenciara al Inter Miami con el 4-3 en el minuto 93.

El otro triplete de la noche llevó la firma de Evander, que rescató al Cincinnati en la visita al Soldier Field de Chicago contra el Fire.

El belga Hugo Cuypers dio ventaja dos veces al Fire, que tuvo todo a favor cuando el Cincinnati se quedó con diez por la roja directa a Kyle Smith en el minuto 56. Sin embargo, Evander respondió dos veces a Cuypers y selló su triplete de penalti en el minuto 97 para entregar tres puntos vibrantes a su equipo.

El Minnesota United ganó por 3-2 en el campo del Columbus Crew en un partido en el que no pudo contar con el colombiano James Rodríguez, baja por un "procedimiento médico de rutina".

Sin el exmadridista, Kelvin Yeboah, con un doblete, y Anthony Markanich, con un gol, dieron al Minnesota una vibrante remontada de 0-2 en Ohio.

Entre los demás resultados, el Dallas asaltó el campo de los New York Red Bulls (0-2) y el New England Revolution venció por 1-0 al Charlotte con un gol de penalti del español Carles Gil en el minuto 97.

Cogió aire con su segundo triunfo consecutivo el Atlanta United del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino, que remontó y ganó 3-1 en casa al Montreal con doblete del georgiano Saba Lobjanidze y diana del marfileño Emmanuel Latte Lath.