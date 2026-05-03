El Real Madrid gana y aplaza el título liguero del Barcelona

Un doblete del brasileño Vinícius Júnior (55’, 66’) deja el título liguero en el aire, al menos, hasta el próximo domingo en que el clásico entre los dos gigantes del fútbol español puede decidir el campeonato.
La victoria permite a los blancos mantenerse a once puntos de los barcelonistas a falta de cuatro jornadas y doce puntos por disputar cuando se cierre el lunes la actual fecha.
* Si el Barça no pierde el próximo fin de semana tendremos alirón en un clásico por SEGUNDA vez en TODA la historia de La Liga. El primero (y único hasta el momento) data de 1932.
* El Real Madrid no ve a un rival cantar el alirón liguero delante suya desde 1977, cuando el Atleti se proclamó campeón en el Santiago Bernabéu. (Fuente: @2010MisterChip).
Resultados y goleadores:
* Espanyol 0- Real Madrid 2. Goles: 55’, 66’ Vinícius Júnior (RM). Ast: 31.733.
* Celta 3-Elche 1. Goles: 14’ Hugo Álvarez, 30’ Iago Aspas, 85’ Borja Iglesias (C); 82’ André Silva, de penal (E). Ast: 15.401.
* Getafe 0-Rayo Vallecano 2. Goles: 38’ Sergio Camello, 73’ Randy Nteka (RV). Incidencia: 64’ Mauro Arambarri (G) falló un penal. Ast: 7.693.
* Betis 3-Real Oviedo 0. Goles: 22’, 58’ Cucho Hernández, 45’ Abde Ezzalzouli (B). Ast: 57.578.
-Sábado:
* Villarreal 5-Levante 1. Goles: 38’, 68’ Georges Mikautadze, 62’ Alberto Moleiro, 87’ Tajon Buchanan, 90’ Nicolás Pepe (V); 51’ Carlos Espí (L). Ast: 16.169.
* Valencia 0-Atlético de Madrid 2. Goles: 74’ Iker Luque, 82’ Miguel Llorente (AM). Ast: 45.889.
* Deportivo Alavés 2-Athletic Bilbao 4. Goles: 8’ Antonio Blanco, 68’ Facundo Tenaglia (DA); 46’ Robert Navarro, 74’ Oihan Sancet, 83’, 86’ Nico Williams (AB). Ast: 19.125.
* Osasuna 1-Barcelona 2. Goles: 81’ Robert Lewandowski, 86’ Ferran Torres (B); 89’ Raúl García (O). Ast: 22.745.
-Viernes:
* Girona 0-Mallorca 1. Gol: 43’ Samú Costa (M). Ast: 13.386.
Lunes: 16:00 Sevilla- Real Sociedad (ESPN2).
* Top 10: Barcelona 88 puntos, Real Madrid 77, Villarreal 68, Atlético Madrid 63, Betis 53, Celta 47, Getafe 44, Athletic 44, Real Sociedad 43, Osasuna 42.
* Zona roja (3 bajan): Oviedo 28, Levante 33, Sevilla 34, Alavés 36, Girona 38, Mallorca 38, Elche 38, Valencia 39.
-Goleadores: Con 24 goles: Kylian Mbappé (Real Madrid). Con 21: Vedat Muriqi (Mallorca).