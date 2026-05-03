Huiquí celebra la madurez del Cruz Azul para sacar ventaja en los cuartos de final

“El equipo se mostró maduro; vi a un grupo que aprendió de sus errores y me parece que hoy estamos listos para lo que viene”, dijo en conferencia de prensa.

‘La máquina’ ganó de visita al Atlas por marcador de 2-3 con dos goles del nigeriano Osinachi Ebere y uno del argentino Carlos Rotondi.

Huiqui llegó como técnico del conjunto cementero en la última jornada de la temporada regular tras la salida del argentino Nicolás Larcamón y debutó con goleada ante Necaxa.

El mexicano aseguró que equipo está sólido y mostró un mayor orden defensivo que le ayudó a sacar la victoria.

“El plantel está muy completo, hoy hemos intentado gestionar esta parte individual, darle un más de orden en la parte defensiva, lo que hicimos fue mejorar lo que ya hacían bien. A partir de ahí, mostramos más seguridad y contundencia”, aseguró

Cruz Azul recibirá a Atlas en el partido de vuelta de la serie el próximo sábado; accederá a la semifinal, sigana, empata o pierde por un gol.

“Las liguillas son muy complicadas, hoy lo vimos. Atlas es un gran rival y estamos conscientes de que la vuelta hay que jugarla igual y ser más intensos en la presión”, dijo.