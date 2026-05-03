Inter de Milán conquista su 21º título de campeón de la liga italiana

Con 82 puntos, el Inter amplía a 12 puntos su ventaja sobre el Napoli (2º, 70), que el sábado empató 0-0 en el campo del Como (5º) y que ya no podrá revalidar su Scudetto, ya que quedan apenas tres fechas -nueve puntos en juego- para el final del campeonato.

En el partido que coronó al Inter, el francés Marcus Thuram (minuto 45+1’) y el armenio Henrikh Mkhitaryan (80’) firmaron los tantos para permitir la fiesta en el estadio Giuseppe Meazza.

El conjunto ‘nerazzurro’ conquistó así su vigésimo primer ‘Scudetto’, dos temporadas después del anterior, tras una campaña en la que el equipo dirigido por el técnico rumano Cristian Chivu mostró una gran regularidad y supo mantener el liderato durante la mayor parte del campeonato.

* Palmarés. Este es el 21º título de la Serie A para el Inter, solo superado por el récord de 36 que ostenta la Juventus.

* Por el doblete. El Inter, que aspira a ganar dos trofeos esta temporada, se enfrentará a la Lazio en la final de la Copa de Italia dentro de 10 días.

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* El Cremonese, con el paraguayo Antonio Sanabria, está obligado a ganar este lunes en casa a Lazio en su lucha para salir de la zona de descenso.

Resultados y goleadores de la 35ª jornada:

* Inter 2- Parma 0. Goles: 45+1’ Marcus Thuram, 80’ Henrikh Mkhitaryan(I).

* Bolonia 0-Cagliari 0.

* Sassuolo 2-Milan 0. Goles: 5’ Domenico Berardi, 47’ Armand Laurienté (S). Exp: 24’ Fikayo Tomori (M).

* Juventus 1-Hellas Verona 1. Goles: 34’ Kieron Bowie (HV); 62’ Dušan Vlahovic (J).

-Sábado:

* Udinese 2-Torino 0. Goles: 45+1’ Kingsley Ehizibue, 51’ Thomas Kristensen (U). Ast:

* Como 0-Napoli 0.

* Atalanta 0-Génova 0.

-Viernes:

* Pisa 1-Lecce 2. Goles: 52’ Lameck Bandam, 65’ Walid Cheddira, 56’ Mehdi Léris (P). Ast: 10.372.

Lunes: 13:30 Cremonese-Lazio; 15:45 Roma- Fiorentina (ESPN3).

* Top 10: Inter 82 puntos (campeón), Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Como 62, Roma 61, Atalanta 55, Bolonia 49, Sassuolo 49, Lazio 48.

* Zona roja (3 bajan): Pisa 18, Hellas Verona 20 (descendidos), Cremonese 28, Lecce 32, Cagliari 37, Fiorentina 37.

-Goleadores: Con 16 goles: Lautaro Martínez (Inter). Con 13: Marcus Thuram (Inter). Con 12: Anastasios Douvikas y Nico Paz (Como).

Fuente: AFP y EFE