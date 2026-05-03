Mbappé mantiene tres goles de ventaja sin jugar

Los 24 goles de Mbappé aún son inalcanzables. Es la renta que debe aguantar hasta el término de la campaña si quiere terminar en la cima de la clasificación, ante el acecho de Muriqi, con 21.

Más lejos, con 16, lo siguen Lamine Yamal (Barcelona), también lesionado; Ante Budimir (Osasuna) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), que juega este lunes frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el cierre de la jornada.

Vínicius Júnior, goleador por dos veces en el 0-2 del Real Madrid al Espanyol, suma quince.

También Ferran Torres, que alcanzó este sábado esa cifra en el triunfo por 1-2 del Barcelona ante Osasuna.

También sumó un tanto Robert Lewandowski, ya por los trece; los mismos que el delantero del Celta Borja Iglesias, autor de uno de los tres goles con los que su equipo se impuso al Elche. También fue el quinto de Iago Aspas en este ejercicio.

Once ha marcado Georges Mikautadze, autor de un doblete este sábado para el Villarreal; diez su compañero Alberto Moleiro; siete Pépé y seis Tajon Buchanan, todos ellos del conjunto amarillo, que goleó por 5-1 al Levante, por el que anotó Carlos Espí su noveno gol.

Nico Williams, decisivo en la victoria por 2-4 del Athletic frente al Alavés, logró un doblete para sumar su quinto y sexto gol de la temporada, mientras que Sergio Camello marcó su tercer tanto, todos concentrados en las últimas tres jornadas, para impulsar al Rayo Vallecano al triunfo por 0-2 en Getafe y acercarlo a la permanencia.

El colombiano ‘Cucho’ Hernández, a la vez, logró su noveno y décimo tanto de esta Liga ante el Oviedo (3-0) en el estadio La Cartuja de Sevilla, al conseguir un ‘doblete’.

- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 21 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (5p) (Osasuna); Oyarzabal (5p) (Real Sociedad).

- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Vínicius (BRA) (3P) (Real Madrid).

- Con 13 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (4p) (Celta).

- Con 12 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 10 goles: Toni Martínez (Alavés); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Moleiro (Villarreal).

- Con 9 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Espí (Levante); Viñas (1p) (Oviedo); Hugo Duro (1p) (Valencia); Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Ez Abde (MAR) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla).

- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo y Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Jutglá (Celta); Iván Romero (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 6 goles: Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Fornals (Betis); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); Ilyas Chaira (Oviedo); Oskarsson (ISL) y Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 5 goles: Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Iago Aspas (2p) (Celta); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Ounahi (1p) (MAR) (Girona); Víctor Muñoz (Osasuna); Fede Valverde (URU) (Real Madrid); Djibril Sow (SUI) (Sevilla).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Sancet (2p) (Athletic); Ruibal (Betis); Swedberg (SUE) y Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral y Satriano (URU) (Getafe); Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo, Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) (Betis); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca y Stuani (URU) (2p) (Girona); Losada (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Isi (2p) y Camello (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED), Sadiq (NIG) y Diego López (Valencia); Comesaña (Villarreal).

- Con 2 goles: Tenaglia (ARG) y Antonio Blanco (Alavés); Berenguer, Paredes, Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Lookman (NIG) , Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Bellerín y Lo Celso (ARG) (Betis); Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Pablo Torre, Virgili y Manu Morlanes (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), Alemao (BRA), 'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez y Nteka (ANG) (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Maupay (FRA), Peque y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p), Guido Rodríguez (ARG) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Ibrahim Diabate (CIV), Denis Suárez, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Iker Luque, Miguel Cubo, Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Marc Roca y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Ilaix Moriba, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Affenbruger (AUT), Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Bigas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI) y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Lejeune (FRA), Chavarría y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Jon Martín, Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona, Oso, Kike Salas (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés); Gorotxategi (Real Sociedad, contra Getafe).