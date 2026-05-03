Tottenham gana al Aston Villa y sale de la zona de descenso

Los visitantes se aprovecharon de las rotaciones que hizo el conjunto de Birmingham al reservar jugadores de la talla de Ollie Watkins, Pau Torres, Emiliano Buendia o Lucas Digne para el encuentro de vuelta de semifinales de la Liga Europa frente al Nottingham Forest, en la que intentarán remontar el 1-0 de la ida.
Los ‘Spurs’ también contaban con bajas sensibles como las de ‘Cuti’ Romero, Xavi Simons y Guglielmo Vicario, entre otros.
Los ‘Spurs’ suman 37 puntos, uno más que el West Ham, que marca el descenso y que cayó el sábado ante el Brentford (3-0), a falta de jugar contra Leeds United, Chelsea y Everton.
Manchester United gana el clásico
El Manchester United logró un doble éxito al vencer a su eterno rival, el Liverpool (3-2) , este domingo en Old Trafford, y asegurar así su clasificación para la próxima Liga de Campeones tras dos años de ausencia.
En la lucha por el título, el Manchester City visita el lunes al Everton con la obligación de ganar para acostar distancias con el Arsenal, que tiene ventaja de 6 puntos tras derrotar el sábado 3-0 al Fulham.
Resultados y goleadores de la fecha 35:
* Manchester United 3-Liverpool 2. Goles: 6’ Matheus Cunha, 14’ Benjamin Šeško, 77’ Kobbie Mainoo (MU); 47’ Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo (L). Ast: 74.027.
* Aston Villa 1-Tottenham 2. Goles: 12’ Conor Gallagher, 25’ Richarlison (T); 90+6′ Emiliano Buendía (AV). Ast: 42.767.
* Bournemouth 3-Crystal Palace 0. Goles: 10’ Jefferson Lerma, 32’ Eli Junior Kroupi, de penal, 77’ Rayan (B). Ast: 11.122.
-Sábado:
* Brentford 3-West Ham 0. Goles: 15’ Konstantinos Mavropanos, en contra, 54’ Igor Thiago, de penal, 82’ Mikkel Damsgaard (B). Ast: 17.194.
* Wolverhampton 1-Sunderland 1. Goles: 17’ Nordi Mukiele (S); 54’ Santiago Bueno (W). Exp: 24’ Daniel Ballard (S). Ast: 29.632.
* Newcastle 3-Brighton 1. Goles: 12’ William Osula, 24’ Dan Burn, 90+6’ Harvey Barnes (N); 61’ Jack Hinshelwood (B). Ast: 52.099.
* Arsenal 3-Fulham 0. Goles: 9’, 45+4’ Viktor Gyökeres, 40’ Bukayo Saka (A). Ast: 60.196.
-Viernes:
* Leeds 3-Burnley 1. Goles: 8’ Anton Stach, 52’ Noah Okafor, 56’ Dominic Calvert-Lewin (L); 71’ Loum Tchaouna (B). Ast: 36.265.
Lunes: 11:00 Chelsea- Nottingham; 16:00 Everton-Manchester City (ESPN).
* Top 10: Arsenal 76 puntos, Manchester City 70, Manchester United 64, Liverpool 58, Aston Villa 58, Bournemouth 52, Brentford 51, Brighton 50, Chelsea 48, Fulham 48.
* Zona roja (3 bajan): Wolverhampton 18, Burnley 20 (descendidos), West Ham 36, Tottenham 37, Nottingham 39, Crystal Palace 43, Leeds 43.
-Goleadores: Con 24 goles: Erling Haaland (Man. City). Con 22: Igor Thiago (Brentford).
Fuente: EFE y AFP.