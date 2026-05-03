Vasco empata con gol agónico e impide a Flamengo descontarle al líder Palmeiras

Palmeiras, que el sábado cedió un empate ante el Santos, se mantiene en la primera posición con 33 puntos, 6 por encima de Flamengo, que le sigue con 27 en la segunda plaza.

Pese al empate, Vasco cayó a la duodécima casilla luego de que el sábado Atlético Mineiro se impusiera por 1-3 a Cruzeiro.

El club más popular de Brasil abrió el marcador a los siete minutos con un gol de Pedro y amplió la ventaja con un penalti cobrado por Jorginho en el 59.

Minutos después, Gonzalo Plata estuvo a punto de anotar un gol adicional para Flamengo pero Léo Jardim logró defender el disparo del delantero ecuatoriano con éxito.

El gusto de victoria cambió a partir del minuto 83 cuando Robert Renán descontó al anotar de cabeza el primer gol para los cruzmaltinos.

Luego Hugo Moura igualó la disputa un minuto antes de que terminara el encuentro, en un final de infarto en Río de Janeiro.

Algo similar se vivió este domingo entre São Paulo y Bahía, que también terminaron 2-2, tras definición en los minutos finales, lo que mantuvo al conjunto paulista en la cuarta posición de la tabla.

En el clásico paulista disputado el sábado durante la decimocuarta jornada del torneo, Palmeiras desperdició la oportunidad de ampliar su ventaja en la clasificación al ceder un empate en casa ante el Santos de Neymar, que no jugó por decisión técnica.

Santos abrió el marcador y los dirigidos por el técnico portugués Abel Ferreira lograron igualar gracias al gol del argentino José Manuel 'Flaco' López en el minuto 63.