El Atlético y un desafío de 1.209 millones de euros

Es más del doble la distancia entre el Arsenal y el Atlético, con una diferencia de 622 millones a favor del club inglés entre ambas escuadras, que se enfrentan por una plaza en la final del próximo 30 de mayo en Budapest. La otra eliminatoria mide al Bayern Múnich y al París Saint Germain, con 968 y 1.210 millones, respectivamente.

Sólo el Real Madrid, con 1,34 mil millones de euros en su nómina de jugadores del primer equipo, y el Manchester City, con un valor de 1,31 mil millones de euros, sobrepasan al conjunto dirigido por Mikel Arteta, que invirtió 294 millones de euros en los mercados de fichajes de este curso, el cuarto del mundo que más gastó.

Trece de sus futbolistas están en 50 millones de euros o más de valor de mercado: de los 120 millones de Declan Rice y Bukayo Saka a los 50 de Kai Havertz, Noni Madueke, Piero Hincapié y Riccardo Calafiori, pasando por los 90 de William Saliba, los 80 de Martín Zubimendi, los 75 de Gabriel Magalhaes, los 70 de Jurrien Timber, los 65 de Martin Odegaard y Viktor Gyokeres y los 60 de Eberechi Eze. Trece de sus 23 futbolistas.

En el Atlético de Madrid, sólo dos están por encima de los 50 millones. Uno es Julián Alvarez, con 90 millones (sería el tercero en ese sentido entre ambos equipos, sólo superado por Rice y Saka e igualado con Saliba), y otro es Pablo Barrios, con 60 y baja para el encuentro por una lesión muscular que ya lo apartó también del choque de ida.

El conjunto rojiblanco, de hecho, sólo tiene otros cuatro jugadores más por encima de los 30 millones. Son Álex Baena (45), Giuliano Simeone y Ademola Lookman (40) y David Hancko (35), mientras que el Arsenal presenta otros seis más, además de los trece citados anteriormente: Gabriel Martinelli (45), David Raya (35), Lewis-Skelly (35), Christian Mosquera (35), Ben White (30) y Mikel Merino (30).

Arsenal (1209 millones de euros): Declan Rice (120), Bukayo Saka (120), William Saliba (90), Martín Zubimendi (80), Gabriel Magalhaes (75), Jurrien Timber (70), Martin Odegaard (65), Viktor Gyokeres (65), Eberechi Eze (60), Piero Hincapié (50), Riccardo Calafiori (50), Noni Madueke (50), Kai Havertz (50), Gabriel Martinelli (45), David Raya (35), Christian Mosquera (35), Myles Lewis-Skelly (35), Mikel Merino (30), Ben White (30), Leandro Trossard (20), Gabriel Jesús (20), Kepa Arrizabalaga (7) y Christian Norgaard (7).

Atlético de Madrid (587 millones de euros): Julián Álvarez (90 millones), Pablo Barrios (60), Álex Baena (45), Giuliano Simeone (40), Ademola Lookman (40), David Hancko (35), Marc Pubill (28), Robin Le Normand (25), Nico González (24), Johnny Cardoso (22), Marcos Llorente (22), Matteo Ruggeri (20), Rodrigo Mendoza (20), Thiago Almada (20), Alexander Sorloth (20), Jan Oblak (17), Nahuel Molina (15), José María Giménez (12), Antoine Griezmann (10), Obed Vargas (8), Koke Resurrección (6), Clement Lenglet (5) y Juan Musso (3).