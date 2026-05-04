El colombiano Cristian Borja, del América del fútbol mexicano, sufre lesión de rodilla

La directiva de las Águilas confirmó este domingo en sus redes sociales que Borja se lastimó el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y el tiempo de su recuperación dependerá de cómo evolucione.

Borja es uno de los fijos en la alineación titular del entrenador brasileño Andre Jardine, que en el presente campeonato puso a jugar al zaguero en 16 de los 17 partidos de la fase regular, 15 de ellas como titular.

El jugador salió del partido que América empató hoy 3-3 con los Pumas UNAM en el partido de ida de los cuartos de finales del Clausura y su baja se une a las numerosas del América, que esta semana perdió al colombiano Raúl Zúñiga, por una fractura de clavícula, y hace unas horas al delantero uruguayo Brian Rodríguez, por molestias musculares.

Este domingo, América se vio superado por los Pumas en gran parte del partido, pero sacó provecho de la falta de concentración de los universitarios y empató el duelo con dos penaltis, cobrados por Henry Martín y Alejandro Zendejas.

A pesar de empatar, el equipo azulcrema está obligado a vencer a los Pumas el próximo domingo porque de lo contrario, serán los universitarios en acceder a la fase de los cuatro mejores.