El Torneo Apertura del fútbol argentino definió sus cruces de octavos de final

La derrota de Defensa y Justicia, el empate de Vélez con Newell’s Old Boys y la ajustada victoria de Instituto ante Estudiantes en Río Cuarto, no modificaron los emparejamientos de la primera instancia de la fase eliminatoria.

Luego de las 16 jornadas, los partidos del sábado quedaron así: Boca-Huracán, Argentinos Juniors-Lanús, Talleres de Córdoba-Belgrano de Córdoba e Independiente Rivadavia-Unión de Santa Fe.

Para el domingo quedaron establecidos los restantes cuatro juegos: River Plate-San Lorenzo, Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata-Racing Club y Rosario Central-Independeinte.

Los cuartos de final se disputarán entre el 12 y el 13 de mayo, las semifinales el fin de semana siguiente y la final se jugará el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.