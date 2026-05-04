Julián Alvarez, Giuliano, Sorloth y Giménez, en la convocatoria para Londres

En el encuentro de ida del pasado miércoles, Julián Alvarez sufrió una torcedura de tobillo, Giuliano Simeone un golpe en la cintura y Sorloth unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo que los apartaron de la visita a Mestalla y de la dinámica normal de los entrenamientos para recuperarse para la cita decisiva del martes en Londres.

De momento, a la espera del entrenamiento vespertino de este lunes, los tres forman parte de la expedición del Atlético, que tiene las dos únicas bajas de Nico González y Pablo Barrios, aquejados de sendas lesiones musculares, una vez que Giménez ya está repuesto de una dolencia muscular sufrida el 4 de abril ante el Barcelona.

Además, Simeone ha convocado a cuatro jugadores del filial: el portero Salvador Esquivel, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz y el extremo Iker Luque, que debutó con gol el pasado sábado ante el Valencia.

La convocatoria está compuesta por 25 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Robin Le Normand, Julio Díaz y Javi Boñar; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Alex Baena, Thiago Almada, Marcos Llorente y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone e Iker Luque; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Ademola Lookman y Julián Alvarez.