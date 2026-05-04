Odegaard, Havertz y Timber no se entrenan antes del Atlético

El alemán se ha perdido los dos últimos partidos por un problema muscular, mientras que Odegaard fue baja el fin de semana contra el Fulham por unas molestias en la rodilla y Timber no juega desde hace un mes.

Mikel Arteta no podrá contar con ninguno de los tres, lo que le obligará a jugar con Viktor Gyökeres en punta, con Eberechi Eze como '10' en lugar de Odegaard y con Cristhian Mosquera o Ben White en el lateral derecho.

El Arsenal sacó un empate a uno en el Metropolitano y tendrá que solventar la eliminatoria en casa, donde no ha perdido en toda la Champions League, si quiere estar en la segunda final de Champions de su historia.