Oscar Trejo recibirá un homenaje de la afición del Rayo frente al Villarreal

“Rayistas, vivimos días que quedarán siempre grabados en nuestra memoria. Y estos Días del Rayismo nunca serán olvidados. Se nos va Óscar Trejo y la despedida esperamos que esté a su altura”, anunció en sus redes sociales la Plataforma ADRV, que engloba a la mayoría de peñas del Rayo Vallecano.

Trejo, de 38 años y natural de Santiago del Estero, está terminando su décima temporada en el Rayo Vallecano, con el que ha disputado hasta el momento 333 partidos oficiales y es el sexto jugador (primer extranjero) con más encuentros en la historia del club por detrás de Jesús Diego Cota (458), Miguel Uceda (429), Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel' (425), Félix Bardera 'Felines' (405) y Ángel Alcázar (346).

El exjugador de Boca Juniors llegó a España en 2007 y ha jugado en Mallorca, Elche, Sporting de Gijón y Rayo, además de cuatro temporadas en el Toulouse francés (2013-17).