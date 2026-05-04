Simeone: "Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer y tenemos mucha fe"

"Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que elijamos lo tenemos que seguir hasta el final. Intentaremos jugar el partido que se necesite con la intensidad y el entendimiento que pide el partido", explicó en la rueda de prensa en el estadio Emirates, escenario del encuentro de este martes, en el que ambos equipos llegan con el 1-1 de la ida en el Metropolitano.

"Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Tanto los futbolistas como el entrenador queremos que el partido empiece. El que juegue mejor tendrá más posibilidades de pasar e intentaremos potenciar nuestras virtudes", agregó.

El Atlético de Madrid, que no juega una final de la Liga de Campeones desde 2016, tendrá la posibilidad de clasificarse a la cuarta final de esta competición de su historia, la tercera con Simeone, para intentar ganar su primera Champions, tras haber perdido el duelo decisivo del torneo en 1974, 2014 y 2016.

"Por más que le demos vueltas los entrenadores, el fútbol pasa por los jugadores. Los técnicos tenemos que gestionar las emociones de los futbolistas para que lleguen de la mejor manera. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no pasividad, para afrontar el duelo de mañana", explicó el argentino.

Simeone, al que "no" le preocupa el arbitraje de Daniel Siebert en el duelo de este martes, remarcó que su equipo está "mejor que en octubre" cuando se enfrentaron y perdieron 4-0 con el Arsenal en la fase liga del máximo torneo europeo.

En las horas previas al choque de este martes, el técnico trabajará "con lo que hace falta terminar del partido". "Ya la idea, obviamente, la tenemos clara. Esperemos transmitirla de la mejor manera y que podamos hacer un gran partido", dijo.