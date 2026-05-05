Fútbol Internacional
05 de mayo de 2026 a la - 21:20

Saka: “Es una bonita historia y espero que acabe bien en Budapest”

Bukayo Saka, goleador del Arsenal, aseguró que es “una bonita historia”.
Bukayo Saka, goleador del Arsenal, aseguró que es “una bonita historia”.NEIL HALL

Bukayo Saka, goleador del Arsenal, aseguró que es “una bonita historia” y espera que “acabe bien” en Budapest, donde los ingleses disputarán la final contra el Bayern de Múnich o el Paris Saint Germain.

Por David Rolón

“Esto es precioso”, dijo el autor del único gol del partido a Amazon Prime. “Mira lo que significa para nosotros y para los aficionados.

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Estamos muy felices. Ha sido un partido de mucha presión. Significaba mucho para los dos equipos, pero lo hemos manejado bien y estamos en la final. Nunca había visto algo como este, desde que hemos llegado en el autobús”.

Saka marcó el 1-0 en el último minuto de la primera parte al empujar un rechace de Jan Oblak a disparo de Leandro Trossard.

“A veces te toca a ti, a veces no, pero hay que estar ahí y estuve ahí”. Los ‘Gunners’ disputará el próximo 30 de mayo la segunda final de su historia contra el Bayern o el PSG. “Es una bonita historia y espero que acabe bien en Budapest”. EFE