Saka: “Es una bonita historia y espero que acabe bien en Budapest”

“Esto es precioso”, dijo el autor del único gol del partido a Amazon Prime. “Mira lo que significa para nosotros y para los aficionados.

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Estamos muy felices. Ha sido un partido de mucha presión. Significaba mucho para los dos equipos, pero lo hemos manejado bien y estamos en la final. Nunca había visto algo como este, desde que hemos llegado en el autobús”.

Saka marcó el 1-0 en el último minuto de la primera parte al empujar un rechace de Jan Oblak a disparo de Leandro Trossard.

“A veces te toca a ti, a veces no, pero hay que estar ahí y estuve ahí”. Los ‘Gunners’ disputará el próximo 30 de mayo la segunda final de su historia contra el Bayern o el PSG. “Es una bonita historia y espero que acabe bien en Budapest”. EFE