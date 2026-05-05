05 de mayo de 2026 a la - 10:06

A qué hora juega Recoleta FC vs. Santos y dónde ver hoy en vivo

El paraguayo Richart Ortiz, futbolista de Recoleta FC, remata un penal en el partido frente a Santos por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Urbano Caldeira, en Santos, Brasil. MIGUEL SCHINCARIOL

Recoleta FC enfrenta hoy al Santos de Neymar por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Recoleta FC y Santos disputan hoy la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Canario y el Peixe de Neymar juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Arbitra Cristian Garay con VAR de Fernando Vejar (chilenos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Santos, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Santos: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Recoleta FC vs. Santos: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Recoleta FC vs. Santos: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.