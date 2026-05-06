Mike Penders: "Tenemos un auténtico espíritu de revancha"

"Creo que podemos conseguir la remontada. Es una gran competición y todo el mundo estará listo", dijo el joven guardameta, que reconoció que la actitud de los aficionados del Rayo en el partido de ida les molestó.

"Cuando estás allí y todo el mundo canta así, pierdes el partido, entras al vestuario y escuchas como todo el estadio lo está celebrando, eso te hace sentir cosas", señaló.

"Si conseguimos transformar ese sentimiento en energía en el campo mañana, entonces tendremos un auténtico espíritu de revancha", agregó.

Reputado por su madurez y la calma con la que afronta los duelos pese a su juventud -tiene 20 años-, Penders aseguró que le motiva "tanto tener al público en contra como tenerlo a favor" y que le ofrece mucha confianza la fe que tiene en sus compañeros.