Peñarol se juega su futuro en la Libertadores en visita al debutante Platense

El encuentro tendrá como escenario el estadio Ciudad de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, comenzará a las 19.00 hora local (22.00 GMT) y será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez.

El 'Manya', campeón de la Libertadores en cinco ocasiones, necesita ganar sí o sí para mantener vivo el sueño de octavos de final, ya que apenas logró sumar un punto en las primeras tres fechas, producto de un empate en el debut ante el colombiano Santa Fe y las dos duras derrotas ante Platense y el brasileño Corinthians.

En el torneo de Primera División uruguayo, el 'Carbonero' tampoco atravesó este 2026 un gran paso: finalizó cuarto con 24 puntos producto de siete triunfos, tres empates y cuatro derrotas, en una competición que consagró el último domingo al modesto Racing.

Con todo definido, la escuadra del entrenador Diego Aguirre empató 1-1 este lunes ante Defensor Sporting en la preparación del trascendental partido ante Platense.

El centrodelantero Matías Arezo, de apenas 23 años, es el jugador más determinante de 2026 para Peñarol, ya que marcó los goles del equipo en la Copa y sumó seis en doce partidos por el torneo local.

Platense aspira este miércoles a consolidar su posición en el grupo, tras perder en el debut contra el conjunto brasileño y remontar con dos resonantes triunfos ante Santa Fe y Peñarol, esta última 1-2 en condición de visitante.

No fue un buen inicio de 2026 para el campeón del Torneo Apertura del año pasado, ya que en la actual edición apenas alcanzó el undécimo lugar en el grupo A, muy alejado de los puestos de clasificación a la etapa eliminatoria, y sumó 16 puntos por tres triunfos, siete empates y seis derrotas.

Si bien el equipo del entrenador Walter Zunino marca pocos goles, el delantero Franco Zapiola y el mediocampista Tomás Nasif, con tres conquistas cada uno entre Apertura y Libertadores, son las principales cartas de peligro a favor del 'Calamar'.

Antes del inicio de esta cuarta fecha del grupo E, Corinthians lidera con nueve puntos y es seguido por Platense con seis, y los colistas son Peñarol y Santa Fe con una punto cada uno.