Pellegrini destaca la "ilusión" de tener la posibilidad de "clasificar para la Champions"

Pellegrini mostró, en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva bética, su satisfacción por el hecho de que España se garantizase el jueves una quinta plaza para la Liga de Campeones después de que el Rayo ganara y se clasificara para la final de la Liga Conferencia.

El preparador chileno relató que "en LaLiga, hay tres cupos que están prácticamente" garantizados "para los tres grandes -Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid-", por lo que "sería un logro tener la fortuna de jugar" la máxima competición continental "con el Betis".

En busca de este objetivo, el técnico santiaguino consideró que su "equipo llega bien" al final de la temporada tras haber "participado activamente en las tres competiciones -LaLiga, Copa y Liga Europa-", lo que "es un gran mérito" que atribuye en parte por haber "tratado de inculcar siempre la mayor ambición" a sus futbolistas.

El preparador bético está convencido de que la Real Sociedad exprimirá sus "opciones" de ser quinto porque "mientras las matemáticas dé, será un rival directo" del Betis, pero que, además, "juega en su casa, con su público", de modo que "habrá que ir a buscar el partido desde el comienzo".

Para este encuentro, Pellegrini recuperará al lateral zurdo dominicano Júnior Firpo, que vuelve tras la lesión y seguirá contando con el argentino Giovani Lo Celso e Isco Alarcón para que acumulen minutos tras recuperarse de sus largan dolencias físicas.

Del argentino afirmó que "todavía no está para jugar noventa minutos" y de el malagueño que "va progresando adecuadamente" de su lesión de tobillo, pero ignora "cuándo" tendrá "el cartílago recuperado al cien por cien".