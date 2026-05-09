Belgrano tumba a Talleres en el clásico y se queda con el boleto a cuartos de final cuartos

Desde el pitazo inicial, la “T” volcó sus esperanzas en Ronaldo Martínez. El delantero paraguayo fue el arma más peligrosa de Talleres en el arranque, generando las aproximaciones más claras junto a Franco Cristaldo y exigiendo constantemente a la última línea del “Pirata”. Sin embargo, el destino fue esquivo para los hombres de barrio Jardín, el lateral paraguayo Alexandro Maidana cayó en la fatalidad: a falta de doce minutos para el final, cortó un contragolpe con violencia y vio la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con diez hombres en el momento más crítico.

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En la otra vereda, la alegría fue absoluta para Alcides Benítez. El lateral paraguayo ingresó a los 73 minutos para refrescar la zona defensiva de Belgrano en reemplazo de Agustín Falcón, aportando el orden y la disciplina necesarios para sostener la ventaja mínima y asegurar el pasaje a la siguiente ronda. Con su entrada, el equipo dirigido por el “Ruso” Zielinski logró blindar el resultado ante la desesperación del rival.

¡GOLAZO PIRATA! Gran asistencia de Passerini y remate de González Metilli para el 1-0 de Belgrano contra Talleres en el Kempes.



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Al inicio del segundo tiempo, Francisco González Metilli se apoyó en la jerarquía de Lucas Passerini, quien se vistió de asistidor de lujo. Con un taco, el atacante dejó a Metilli de cara al gol para que este fusilara a Guido Herrera y sentenciara el 1-0 definitivo. La ventaja desató el nerviosismo en Talleres, que tras la expulsión de Maidana perdió el rumbo futbolístico. El final fue de película, con una trifulca generalizada que terminó con las rojas a Herrera y Passerini, pero con el festejo contenido de un Belgrano que resistió.

Un triunfo histórico tras 25 años

Más allá de la clasificación a los cuartos de final, el “Pirata” celebró el fin de una auténtica maldición. Tuvieron que pasar 25 años y 11 enfrentamientos para que Belgrano volviera a celebrar una victoria ante su eterno rival en la Primera División argentina. Con este resultado, el elenco comandado por Carlos Tévez cierran su participación en el certamen, mientras que el equipo dirigido por Ricardo Zielinski se meten entre los ocho mejores del fútbol argentino con el orgullo de haber conquistado el derbi más esperado de las últimas décadas.

Fuente: Espn