Matarazzo: “Estoy contento con cómo hemos terminado el partido”

La Real ha podido igualar un partido que tenía perdido a falta de quince minutos para el final con el 0-2, pero también lo ha podido ganar en el descuento. “Estoy contento con cómo hemos terminado el partido”, ha indicado el técnico de New Jersey.

Eso sí, es consciente de que el equipo ha cometido “muchos errores” que han propiciado “ocasiones claras” del Betis. A pesar de ello, el equipo ha sabido darle la vuelta a la situación, algo por lo que el entrenador se marcha “muy feliz”.

“Me ha gustado que hayamos apretado hasta el final”, afirmó.

La Real ha vuelto a encajar dos tantos, un punto a mejorar para un equipo que recibe demasiados goles. “Tenemos que seguir mejorando y estar más concentrados”, ha indicado sobre la situación defensiva de los donostiarras.

Sobre la última media hora del equipo en el que han anotado dos goles, les han anulado otros dos y han estado cerca de hacer alguno más, ha comentado que el equipo “ha apretado hasta el final”. Además, han querido “mover el balón” con la entrada de Sucic, y eso ha ayudado al empate de la Real.

En cuanto a nombres propios, uno de los goleadores ha sido Óskarsson, un futbolista “muy importante” para Matarazzo.

Sobre Elustondo, quien anunció que dejará la Real al término de la temporada, ha subrayado su "gran partido" y se ha mostrado "feliz por él", al igual que un "increíble" Barrenetxea.