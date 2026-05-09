Pellegrini, tras el empate ante la Real: "Nos vamos con un sabor amargo"

El equipo se ha caído en los últimos veinte minutos, pero el técnico chileno es consciente de que su equipo ha sido “superior” en “varios tramos”. “En la segunda parte empezamos bien y tuvimos el 0-2, pero el infortunio del penalti final nos ha privado de ganar. El 0-2 no creo que fuera justo porque ellos estaban jugando bien”, ha añadido sobre el encuentro de Anoeta.

Tras la plaza Europea extra que logró LaLiga el jueves, el conjunto bético está en puestos de Champions League con cuatro puntos de ventaja respecto a un Celta que ha ganado en el Metropolitano. “Es una ventaja importante. Tenemos la oportunidad de lograr la clasificación en casa con dos partidos”, ha indicado sobre las posibilidades de su equipo. EFE.