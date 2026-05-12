Nico Ratti renueva hasta 2029 y es la primera renovación del próximo proyecto del Andorra

Andorra La Vella, 12 may (EFE).- El portero italo-argentino del FC Andorra Nico Ratti ha renovado hasta 2029 con el club del Principado, con el que ha disputado más de 200 partidos, y se convierte en la primera ampliación de contrato para el próximo proyecto de la entidad que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División española).