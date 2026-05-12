Nico Ratti renueva hasta 2029 y es la primera renovación del próximo proyecto del Andorra

El guardameta nacido en Mendoza (oeste de Argentina), de 32 años, que lleva más de 20 viviendo en el Principado y finalizaba contrato el 30 de junio, es el único superviviente del proyecto iniciado por el exfutbolista Gerard Piqué: del ascenso de Primera Catalana al futbol profesional.
Con sólo 15 años debutó en el primer equipo del FC Andorra cuando militaba en Primera Regional Catalana, enfrentándose al Albesa. En aquel encuentro entró sustituyendo al actual seleccionador andorrano, Koldo Álvarez de Eulate.
Dos años después emigró a Numancia para jugar en el juvenil y en la siguiente temporada fichó por el Llagostera de la desaparecida Segunda División B española.
Debutó el 12 de mayo de 2013 contra el Mallorca B, pero su debut profesional fue contra el Zaragoza en 2015 en partido de Copa del Rey. Ese mismo año debutó en Segunda contra el Real Valladolid.
Después volvió al Principado para jugar en el desaparecido UE Sant Julià y en el verano de 2019 volvió al FC Andorra.
Esta temporada ha perdido protagonismo y sólo ha jugado un partido de LaLiga Hypermotion (Segunda) contra el Eibar con derrota por 2-0 y después uno de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa, que acabó con la eliminación de los andorranos.
Primero fue superado por Áron Yaakobishvili y después por Jesús Owono, dos porteros jóvenes con muchísimo talento.