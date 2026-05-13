Álvaro Arbeloa: "Muchas veces digo lo que pienso y muchas digo lo que debo"

El técnico del conjunto blanco confirmó que muchas veces tiene que proteger a sus hombres frente a los medios de comunicación y se colocó como el primer muro de protección de la plantilla del Real Madrid.

"Muchas veces digo lo que pienso y muchas digo lo que debo. En el caso de la plantilla es la forma que tengo de relacionarme con mis jugadores. Un entrenador tiene que ser un escudo delante de los jugadores con un micrófono delante", comentó.

"Cuando estoy con ellos claro que les digo muchas cosas que aquí no puedo decir. Y ellos igual. El respeto ha sido máximo y la forma de expresarme con ellos ha sido exigente, les he apretado, les he dado mi visión de las cosas que hemos hecho bien y las que no. No cambiaría la forma de defender a mis jugadores aquí delante", añadió.

Además, no dio muchas pistas sobre cuál será su futuro después de los tres partidos que tiene que dirigir hasta que acabe esta temporada y emplazó a la prensa a hacer ese tipo de preguntas cuando acabe el curso.

"Entiendo mucho todas las preguntas que tendréis sobre mi futuro, sobre el futuro del Real Madrid, quien estará aquí... Pero espero que respetéis mi decisión de pensar en el partido del Oviedo, luego en el Sevilla y después en el Athletic. Y cuando acabe la Liga, podré responder a las preguntas sobre mi futuro", declaró.

"Comprendo todas las dudas que puedan surgir ahora mismo y si estuviera ahí sentado haría todas esas preguntas. La filosofía que he tenido desde que estoy sentado en esta silla nunca he mirado en mirar por mí. Miro por el Real Madrid y cómo afrontar mi trabajo y mirar al siguiente partido", agregó.

También invitó al público que acuda al Bernabéu los próximos partidos a que muestre unión ante las adversidades, ya que "en los momentos difíciles es cuando la familia tiene que estar unida" y dejó claro que el Real Madrid siempre vuelve porque "la exigencia es muy grande".

"No nos conformamos nunca con ganar. Y perder duele y mucho más que a otro club del mundo. Estoy seguro de que vamos a ganar", apuntó.

Asimismo, negó la posibilidad de que algunos jugadores del Real Madrid no disputen los tres últimos partidos al máximo de intensidad por protegerse para el Mundial y señaló que no concibe que algo así pueda ocurrir.

"No podría creer que un jugador del Real Madrid no dé todo por el club. Es el mejor del mundo, es una suerte para todos los que estamos en el día a día. Los que hemos estado fuera sabemos lo que significa este club y mis jugadores tienen que ser conscientes de la suerte que tienen de estar en el Real Madrid", aseveró.

"He intentado no arriesgar la salud de mis jugadores, les he reintroducido poco a poco cuando venían de lesiones. He cuidado de ellos siempre, me gustaría que todos se despidieran jugando. Muchos llevan entrenando y jugando muy bien y me gustaría que tuvieran el premio de jugar. Pero no creo que llegue el caso de que alguien no meta el pie con la cabeza puesta en el Mundial", finalizó.