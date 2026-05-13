Vancouver empieza a aplicar sus nuevas y controvertidas ordenanzas de cara al Mundial 2026

La ordenanza, aprobada por el ayuntamiento en noviembre pasado, forma parte de los preparativos de Vancouver como una de las sedes canadienses del Mundial 2026, en el que la ciudad acogerá siete partidos en el estadio BC Place.

Las medidas han sido criticadas por activistas y grupos sociales. Las autoridades municipales, sin embargo, han dicho que son necesarias para garantizar la seguridad, facilitar las operaciones del torneo, proteger la imagen comercial de la FIFA y ofrecer una ciudad “limpia, segura y organizada” durante uno de los mayores eventos deportivos del mundo.

Entre los cambios figuran la instalación de estructuras temporales, la retirada más rápida de grafitis y carteles comerciales no autorizados, la ampliación de horarios de ruido para operaciones vinculadas al torneo y las retransmisiones internacionales, así como restricciones temporales a la venta ambulante, a los artistas callejeros y a determinadas actividades publicitarias.

La mayoría de las medidas se aplicarán en zonas próximas a los principales recintos del torneo, especialmente en el entorno de BC Place y Hastings Park, donde se ubicará el festival de aficionados de la FIFA.

Según medios locales, el área de control incluye un radio de dos kilómetros alrededor del estadio y afecta a barrios como Yaletown, Gastown, Chinatown y el Downtown Eastside, una de las zonas más pobres de Canadá.

Las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta 1.000 dólares canadienses (730 dólares estadounidenses o 625 euros). En algunos casos, los negocios tendrán 24 horas para retirar grafitis o letreros considerados no autorizados, especialmente si vulneran derechos de marca de la FIFA o se consideran publicidad encubierta.

El ayuntamiento de Vancouver señaló en un comunicado que aplicará las normas con un enfoque educativo antes de recurrir a sanciones y que comunicará con antelación los cambios que afecten a residentes y negocios. También insiste en que la normativa no modifica las protecciones existentes para las personas sin hogar.

Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos y expertos legales han advertido que las nuevas normas conceden a las autoridades amplios poderes sobre el espacio público y podrían afectar de forma desproporcionada a vendedores callejeros, artistas, personas sin hogar y residentes de bajos ingresos.

La organización Pivot Legal Society ha criticado que la ordenanza prioriza la “marca” y la “seguridad” sobre la protección de derechos, y ha expresado su temor a que sea utilizada para “embellecer” la ciudad antes de la llegada de cientos de miles de visitantes.

La provincia de Columbia Británica estima que unas 350.000 espectadores acudirán a BC Place durante el torneo. El coste de acoger los siete partidos se calcula entre 532 y 624 millones de dólares canadienses, de los que hasta 281 millones de dólares serán responsabilidad de la ciudad de Vancouver.

El ayuntamiento sostiene que el Mundial dejará importantes beneficios económicos. La provincia calcula que la celebración de los partidos atraerá a más de un millón de visitantes adicionales a Columbia Británica entre 2026 y 2031, con un gasto turístico superior a 1.000 millones de dólares canadienses.