El Arsenal puede ser campeón desde casa el próximo martes

A falta de dos jornadas, los de Mikel Arteta, que llevan veintidós años sin ganar el título, tienen una ventaja de dos puntos sobre los 'Citizens' y dependen de sí mismos para levantar el trofeo después de tres subcampeonatos seguidos.

La primera oportunidad para el conjunto del norte de Londres, que también está disputará la final de la Liga de Campeones, pasa por vencer en su estadio al Burnley, que sólo ha conseguido 21 puntos en 36 jornadas, y esperar un favor del Bournemouth de Andoni Iraola.

Si los 'Cherries', actualmente en puestos de Liga Europa e incluso con opciones de acabar en el top cinco que le daría acceso a la Liga de Campeones, puntúan frente al conjunto de Pep Guardiola, regalarían el título a los 'Gunners' a falta de una jornada.

En el caso de que ambos clubes consiguieran la victoria, todo se decidirá en la última jornada, en la que el Arsenal parte con ventaja al enfrentarse al Crystal Palace.

Los 'Eagles', tres días después del duelo, disputan la final de la Liga Conferencia ante el Rayo Vallecano, por lo que previsiblemente Oliver Glasner realizará rotaciones pensando en el encuentro europeo.

Por su parte, el Manchester City recibirá al Aston Villa, que puede llegar con los deberes hechos en el caso de ganar la final de la Liga Europa ante el Friburgo, que se disputa cuatro días antes, o si ya es matemáticamente seguro que terminará en la quinta plaza de la Premier League.

El escenario para el Arsenal es claro; vencer los dos partidos para asegurarse su decimocuarta Premier en su historia, mientras que los 'Sky Blues' tienen que conseguir los seis puntos que quedan pos disputar y esperar un 'pinchazo' del Arsenal.

Si el conjunto de Mikel Arteta empata uno de los dos partidos, todo se decidirá por la diferencia de goles, en la que que, actualmente, el Manchester City dispone de 43 por los 42 del Arsenal.

En caso de empate, el siguiente factor son los goles a favor, donde los de Pep Guardiola se imponen ampliamente por 75 a 68.