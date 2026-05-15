El plan de Atlanta para los españoles: menús asequibles y un estadio de vanguardia

Blank, propietario de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS, posee a través de su compañía, AMB Sports and Entertainment, los derechos de explotación del recinto -conocido como Atlanta Stadium durante el Mundial- en el que España jugará sus dos primeros encuentros.

En una reciente entrevista, el cofundador de Home Depot, el gigante del bricolaje, indicó que mantendría el precio asequible en las concesiones durante el Mundial, que es significativamente menor que el de otros recintos deportivos estadounidenses.

Mientras que en estadios como el MetLife (Nueva York/Nueva Jersey) o el SoFi (Los Ángeles), un perrito caliente puede costar entre 8 y 10 dólares y una cerveza asciende a unos 15 dólares, en Atlanta los precios son entre un 70 % y un 80 % más bajos.

"Nuestro objetivo es garantizar que nos centremos en la experiencia del fan dentro del estadio y asegurarnos de comprender que las personas asisten para alentar a uno u otro equipo", dijo Blank durante una videoconferencia con varios medios, incluido EFE.

El estadio de Atlanta, con capacidad para más de 75.000 asientos, será sede de ocho partidos del Mundial, incluido uno de semifinales.

Entre ellos se encuentran el debut de España en el Mundial contra Cabo Verde, el 15 de junio, y el siguiente encuentro de la fase de grupos, el 21 de junio, entre la selección española y Arabia Saudí.

Josh Blank, vicepresidente de AMB Sports and Entertainment, consideró "una oportunidad increíble" recibir a España, durante el encuentro virtual, en el que consideró a La Roja como "la selección número uno del mundo en ese momento".

"Estamos increíblemente emocionados de que conozcan el Mercedes-Benz Stadium y vean todo lo que ofrece", agregó.

Este estadio fue inaugurado en 2017 después de una inversión de unos 1.600 millones de dólares, y entre sus características destacan un techo retráctil que se puede abrir y cerrar en menos de diez minutos o una inmensa pantalla LED que rodea toda su parte superior.

Habitualmente sirve de hogar a los partidos de los Falcons y el Atlanta United, aunque también ha acogido el Super Bowl LIII, en 2019, o varios encuentros del Mundial de Clubes de la FIFA, el año pasado.

"Tenemos aproximadamente 20.000 habitaciones de hotel a una distancia caminable del estadio. Para un aficionado, un patrocinador o un socio, la facilidad de acceso es increíblemente importante. Además, nuestra experiencia organizando eventos de gran escala resultó muy atractiva para la FIFA", explicó Josh Blank.

También recordó que el Aeropuerto Internacional de Atlanta "es el aeropuerto más concurrido del mundo", con conexiones a todas partes del mundo, y se encuentra a menos de veinte minutos en coche del centro de la ciudad.

El estadio será, además, el único que mantenga su publicidad, pese a la orden de la FIFA de eliminar todas las referencias comerciales de las sedes mundialistas.

Tapar el inmenso logo de Mercedes-Benz que se encuentra incrustado en el techo del estadio supondría un desafío logístico demasiado grande, por lo que la FIFA optó por hacer una excepción ante el riesgo de causar daños millonarios a la estructura.

"Miles de vuelos entrando y saliendo de Atlanta podrán ver el logo", que es fruto de un acuerdo con la marca alemana que se extiende por otros 15 años, añadió Arthur Blank.

La nota negativa sigue siendo el elevado coste de las entradas, que se ha convertido en uno de los principales focos de controversia antes del Mundial.

La más barata para ver el debut de España desde el estadio asciende a 601 dólares, según la plataforma especializada Ticketmaster, mientras que el encuentro contra Arabia Saudí dispone de boletos por un mínimo de 666 dólares, ambas en la grada más alejada del terreno de juego.

Aunque estas cifras no son nada comparadas con los 1.000 dólares para asistir al debut de Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles, o los 9.000 dólares que cuesta la entrada más asequible para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.