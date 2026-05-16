Mourinho confirma conversaciones entre su agente y Florentino Pérez

En declaraciones al canal portugués Sport TV tras el partido del Benfica contra el Estoril (1-3), Mourinho afirmó que "hay algo" con el Real Madrid, aunque nada concreto.

"Lo que se dice y lo que no se dice, ninguno de nosotros es tonto. Obviamente hay algo. Pero no hay ningún contrato, no hay conversaciones entre el presidente del Real Madrid y yo", dijo.

"Por parte del Real Madrid, no tengo nada (...). Lo único que hay con el Real Madrid son conversaciones de Jorge (Mendes) con el presidente (Pérez) y con la directiva", añadió.

José Mourinho dijo, sin embargo, que hay un "99 % de posibilidades de quedarse en el Benfica" ya que tiene contrato con el club lisboeta y una propuesta de renovación, que asegura que aún no ha visto.