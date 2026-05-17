Estudiantes de Medicina saturan hospitales del IPS, denuncia el Círculo de Médicos

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) emitió un pronunciamiento en el que advierte que la actual crisis en la educación médica del país empezó a golpear directamente a los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). Según el gremio, la masiva presencia de estudiantes en los hospitales está saturando servicios que ya se encuentran bajo una alta exigencia cotidiana.

A través de su Oficina de Anticorrupción en Salud, la organización médica recordó que la misión principal del IPS es brindar atención médica y seguridad social a sus aportantes, y que la institución no fue creada originalmente para ser una escuela de formación universitaria.

Falta de espacio e incomodidad para los pacientes

El documento señala que Paraguay atraviesa un crecimiento “exponencial y desordenado” en la oferta de la carrera de Medicina, y actualmente alcanza una población de más de 45.000 estudiantes en formación.

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Para cumplir con sus prácticas, múltiples universidades públicas y privadas utilizan las instalaciones asistenciales del IPS al mismo tiempo.

Esta situación, según denunció el Círculo, genera constantes tensiones operativas, hacinamiento en las salas de consulta y molestias tanto para los pacientes como para sus familiares y los propios equipos médicos de guardia. Además, advierten que la enorme cantidad de alumnos hace imposible una correcta supervisión por parte de los profesores.

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Para el gremio médico, el inicio de la nueva administración del IPS representa el momento ideal para poner un freno a esta situación.

“Si el IPS decide colaborar con la formación médica nacional, esta participación debe responder a la capacidad real de sus instalaciones, sin que signifique un deterioro en la atención ni una sobrecarga para los asegurados”, expresa el comunicado.

Las cuatro medidas urgentes que solicitan

El Círculo Paraguayo de Médicos propuso la creación inmediata de una mesa de trabajo institucional para analizar el problema y aplicar cuatro acciones de forma urgente:

Exigir la acreditación oficial: Revisar todos los convenios vigentes con las universidades y suspender a aquellas carreras que no cuenten con la aprobación de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

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Calcular la capacidad real: Determinar cuántos estudiantes puede recibir verdaderamente cada hospital, respetando un límite razonable de alumnos por cada paciente y por cada doctor.

Evaluar el idioma: Verificar de forma estricta que los estudiantes cumplan con las normativas de comunicación y manejo del idioma (según la Ley 7324) para garantizar que puedan entenderse correctamente con los pacientes.

Eliminar el “negocio” de las prácticas: Revisar los cobros que el IPS realiza a las universidades por usar sus hospitales. El gremio pide eliminar estos pagos de forma progresiva para evitar que el ingreso de estudiantes sea visto como un negocio y se priorice únicamente la capacidad real de los centros de salud.