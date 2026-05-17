0-3. El Nápoles asegura la Champions en media hora

Ya tiene seguro un puesto entre los cuatro primeros de la tabla, por su triunfo y por la secuencia de los restantes resultados, además en su reencuentro con el éxito después de dos jornadas sin ganar y con tan solo una victoria en los cinco encuentros precedentes hasta que visitó al último de la tabla, que enlazó su octava derrota, sentenciado en 27 minutos.

El 0-1 fue de Scott McTominay, certero con un remate raso con la derecha que alejó del foco del portero Semper. El 0-2, ya en el 27, fue de Rrahmani tras un saque de esquina, al que alcanzó el guardameta pero ya dentro de su portería, sin poder evitar la sentencia del choque con aún más de una hora por disputarse en Pisa. El 0-3, ya en el 92, fue de Hojlund para ampliar la diferencia.

0 – Pisa: Semper; Canestrello, Caracciolo, Calabresi (Touré, m. 70); Leris (Cuadrado, m. 70), Hojholt, Aesbicher, Akinsanmiro (Piccinini, m. 61), Angoni; Stojlikovic (Meister, m. 61) y Moreo (Vural, m. 70).

3 – Nápoles: Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno (Olivera, m. 59), Di Lorenzo (Mazzocchi, m. 79), McTominay, Lobotzka, Spinazolla (Miguel Gutiérrez, m. 79); Elmas (De Bruyne, m. 59), Alisson (Antonio Vergara, m. 79); Hojlund.

Goles: 0-1, m. 21: McTominay. 0-2, m. 27: Rrahmani. 0-3, m. 92: Hojlund.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo sexta y antepenúltima jornada de la Serie A italiana, disputado en el estadio Cetilar de Pisa ante unos 14.000 espectadores.