1-2. El Milán se acerca a la Liga de Campeones

Con Luka Modric ya en el banquillo después de la intervención quirúrgica en el pómulo que lo ha apartado de los dos últimos encuentros y rumbo al Mundial 2026, su equipo dio el paso adelante que necesitaba.

Aún no es definitivo, pero depende de sí mismo en la última jornada, afianzado este domingo entre los cuatro primeros por su victoria.

Después de dos derrotas consecutivas, el Milan reaccionó. Había ganado tan solo en uno de sus últimos seis duelos en la Serie A, se había dejado ir una vez imposible el título y puso en riesgo hasta la Liga de Campeones, hasta que este domingo aprovechó un penalti sobre Nkunku, que él mismo convirtió, para desatar un triunfo imprescindible. Era el minuto 51.

Ya en el 81, Athekame sentenció con el 0-2 en una irrupción ofensiva, aunque después sufrió con el 1-2 encajado por Johan Vasquez en el 87. El Milan tiene 70 puntos, dos más que el Juventus y el Como, los únicos que pueden ya apartarlo de ahí.

1 – Génova: Biljow; Ellertsson, Otoa, Marcandalli, Vasquez; Malinowskiy, Amorim (Aaron Martín, m. 92), Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo (Ekuban, m. 85).

2 – Milan: Maignan; Athekame, Tomori (De Winter, m.76), Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi; Fofana (Ricci, m. 68), Jashari (Loftus-Cheek, m. 86), Rabiot; Giménez (Fülkrug, m. 68) y Nkunku (Pulisic, m. 76).

Goles: 0-1, m. 55: Nkunku, de penalti. 0-2, m. 81: Athekame. 1-2, m. 87: Vasquez.

Árbitro: Simone Sozza. Amonestó a los locales Biljow y Vitinha y a los visitantes Gabbia y Tomori.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo sexta y antepenúltima jornada de la Serie A italiana, disputado en el estadio Luigi Ferraris de Génova ante unos 33.000 espectadores.