Ancelotti confía en que Brasil puede competir con los mejores del mundo

"No soy un mago, pero, por mi conocimiento, tengo la confianza de que este equipo puede competir con los mejores del mundo", afirmó el seleccionador en rueda de prensa, tras anunciar a los 26 convocados para el Mundial y al ser interrogado sobre si Brasil estará en la final.

El entrenador italiano dijo que es difícil prometer que Brasil alcanzará la gran decisión y que conquistará su sexto título, pero aclaró que, por el conocimiento acumulado en 40 años de trabajo en el fútbol, está con mucha confianza.

"¿Si podemos llegar a la final? Digo que sí. Pero lo mejor es llegar a la final y ganarla", afirmó Ancelotti, que sorprendió al incluir en su lista a Neymar, el mayor goleador histórico de la selección pero que no juega con Brasil desde hace dos años y medio.

'Carletto' dijo que en su primer año como técnico de Brasil, que completó este mes, hizo un trabajo muy serio y con mucha competencia para reunir toda la información posible que le permitiera elaborar la mejor lista para el Mundial.

"Creo que conseguimos la lista con menores errores. No quiero ser arrogante al punto de decir que soy la persona más indicada para hacerlo y por eso agradezco a todo el mundo por los consejos", dijo el extécnico del Real Madrid al bromear sobre las recomendaciones que recibió de todo el mundo, incluso de los pilotos de los aviones en que viajaba.

Señaló igualmente que el grupo con el que disputará el Mundial puede no ser el "perfecto", pero considera que puede convertirlo en el más resiliente, concentrado, humilde y altruista.

"No estoy ansioso. Estoy muy tranquilo. Reunimos todas las informaciones que necesitábamos. Ansioso puede estar el estudiante que va a la escuela sin estar preparado. Yo, en cambio, estoy tranquilo porque estoy preparado", aseveró.

Admitió que elaborar la lista final fue muy difícil por la alta competencia.

"En el último año evaluamos a por lo menos 60 jugadores y cada uno de ellos tenía condiciones de estar", afirmó.

Además de Neymar, la lista de convocados por Brasil incluye a Vinícius Júnior y Raphinha, figuras del Real Madrid y del Barcelona, y a revelaciones como Endrick (Lyon) y Rayan (Bournemouth).