El Besiktas despide a su entrenador, el turco Sergen Yalçin, tras apenas 9 meses

En su breve nota, titulada "Gracias, Sergen Yalçin", el club confirma que el contrato se ha disuelto "en mutuo acuerdo" este lunes, da las gracias el entrenador y le desea suerte en su futura carrera.

Yalçin había asumido el cargo de técnico del Besiktas en agosto pasado, relevando al noruego Gunnar Solskjaer, pero el resultado del equipo, que ha quedado en cuarto lugar en la Superliga actual, no ha satisfecho al club.

Se convierte así en el quinto entrenador despedido por el Besiktas en los últimos cinco años, que han supuesto una hilera de frustraciones para la hinchada, habituada a ver a su equipo ocupar un puesto entre los tres primeros del país.

En 2021, Yalçin había llevado al equipo a su hasta ahora último triunfo como campeón de la Superliga, pero fue despedido en la temporada siguiente, en la que el Besiktas acabó sexto.

Desde entonces, bajo diferentes entrenadores, el club ha alcanzado una vez el tercer puesto, dos veces el cuarto y una vez nuevamente el sexto.

El actual cuarto puesto se ve además agravado por el empate, el viernes pasado, en el último partido de la Liga, contra el Rizespor, y una distancia de 9 puntos hasta el Trabzonspor, en el tercer puesto, y de 17 hasta el Galatasaray, campeón de esta temporada. EFEE