Fluminense, obligado a golear a Bolívar para seguir vivo en la Libertadores

Un resultado inferior dejará al club de Río eliminado del torneo.

Fluminense es colista del Grupo C, con apenas dos puntos, mientras que Bolívar está en el segundo lugar, con cinco unidades menos que el Independiente Rivadavia argentino, que lidera con 10 unidades.

El Deportivo La Guaira está en la tercera posición con tres.

Los dirigidos por el entrenador Luis Zubeldía llegan presionados al encuentro con los bolivianos pero animados por jugar en casa.

El buen desempeño en el Campeonato Brasileño, donde se ubica en la tercera posición, también los tiene confiados y más aún tras vencer a São Paulo por 2-1 el fin de semana pasado.

John Kennedy, máximo artillero del equipo con 12 goles en la temporada, y el regreso del argentino Lucho Acosta tras lesión, son las principales cartas ofensivas del técnico argentino.

La gran duda es Martinelli, pues el volante se recupera de una lesión muscular pero ha asistido recientemente a entrenamientos por lo que podría reaparecer antes de lo previsto.

El delantero argentino Germán Cano, aún en proceso de recuperación, puede ingresar a la cancha pero no como titular.

Bolívar, que solo necesita un empate para asegurar su pase a octavos, enfrenta dificultades fuera de la altitud de La Paz.

Desde la salida de Flavio Robatto en abril, el equipo es dirigido interinamente por Vladimir Soria, quien apuesta por una defensa más sólida para sostener resultados en escenarios adversos apoyado por el guardameta Carlos Lampe.

El técnico boliviano se apoyará en la ofensiva con la dupla compuesta por el centrocampista brasileño Robson Matheus, autor de los dos goles en la victoria sobre Fluminense en el primer turno, y el delantero uruguayo Martín Cauteruccio, principal artillero del club.