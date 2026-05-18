Luka Modric, en su quinta participación, lidera la lista de Croacia para el Mundial

El centrocampista del Milán, a sus 40 años, volverá a ser el referente del cuadro croata, que mezclará varios jugadores con experiencia con jóvenes irrupciones del panorama europeo, como el defensa Luka Vuskovic, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada en las filas del Hamburgo, cedido por el Tottenham, o el mediapunta Martin Baturina, del Como italiano de Cesc Fábregas.

Como 'representantes' del fútbol español destacan Luka Sucic, centrocampista de la Real Sociedad, su compañero Caleta Car, cedido esta temporada en el cuadro 'txuri-urdin' desde el Lyon y el delantero Ante Budimir, del Osasuna.

Croacia está encuadrada en el Grupo L del Mundial junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

- La lista completa de Croacia la conforman:

Porteros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.

Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.

Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.