Orense vence a Guayaquil City y prolonga buena racha del técnico colombiano Hernán Torres

El atacante Ángel Mena marcó el gol del triunfo, lo que le permitió al Orense sumar 22 puntos y ascender al sexto puesto de la tabla de posiciones, liderada por Independiente del Valle, que tiene 34 unidades.

Torres debutó en el banquillo de Orense el pasado 4 de abril con una derrota por 2-0 precisamente ante Independiente del Valle. Desde entonces, el equipo registra cinco victorias y dos empates, resultados que alimentan sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana de 2027.

Por su parte, Guayaquil City sufrió su segunda derrota consecutiva como local y, con 18 puntos, quedó relegado al noveno lugar de la clasificación.

La tabla de goleadores sigue liderada por el argentino Agustín Herrera, de Orense, y el boliviano Bruno Miranda, de Aucas, ambos con seis tantos. Les sigue el argentino Darío Benedetto, de Barcelona, con cinco anotaciones.