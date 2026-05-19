Julian Schuster: "Emery no deja nada al azar"

"Por lo que he oído y por lo que puedo juzgar desde la distancia, es un entrenador que no deja nada al azar. Estoy convencido de que habrá estudiado al Friburgo, que nos conoce al detalle y que habrá preparado intensamente la final", advirtió.

Para Schuster es su primera final internacional, mientras que Emery ya ha ganado la Liga Europa en cuatro ocasiones.

El centrocampista Maximilian Eggenstein, por su parte, dijo que espera un gran ambiente en el estadio de Estambul: "Será una atmósfera especial, recuerdo la final de la Copa de Alemania en 2022".

Christian Günter, capitán del Friburgo, destacó el largo camino y los sacrificios que han hecho muchos seguidores del equipo para acompañarlo y que eso debe ser un aliciente para los jugadores.

"Para nosotros es un aliciente para dejarlo todo en el campo. Nos dan energía y lo daremos todo por ellos", afirmó Günter, que agregó que entiende que muchos seguidores quieran estar en Estambul.

"Si habló con mi yo de cuando era más joven, sé que también hubiera intentado conseguir una entrada", subrayó.