Emery: "No soy el rey de esta competición"

El entrenador español dirigirá este miércoles su sexta final de la Liga Europa, sólo ha perdido una, con el Arsenal, y podría ganar el primer título europeo del Villa desde la Supercopa de Europa de 1982.

"No soy el rey de esta competición. Ahora estoy en el Aston Villa, este es un nuevo capítulo y lo que conseguí es pasado. Lo que hicimos está en el pasado, no voy a ganar con ello mañana", dijo Emery en una rueda de prensa en Estambul.

"Necesito ganar mañana con los jugadores que tenemos ahora, con este Aston Villa y contra el rival de mañana. Es un nuevo camino, un nuevo momento, y ojalá que una nueva era. No quiero hablar mucho del pasado. Lo que hemos hecho este año y cómo hemos jugado demuestran la capacidad que tenemos de estar al más alto nivel", añadió.

El Villa, que no gana un título desde 1996, tendrá enfrente al Friburgo.

"Hay presión, claro, pero tenemos que entender que la presión es algo positivo, no negativo, y que si hay presión es porque estamos jugando por algo importante. Tenemos aquí muchos jugadores con experiencia y tenemos que saber lo difícil que es estar aquí. Hay que jugar con personalidad, con confianza y con intensidad", destacó.

El Villa se ha clasificado para una competición europea por cuarta temporada consecutiva, todas ellas con Emery, después de un inicio de curso complicado en el que llegó a rozar las posiciones de descenso.

"En cualquier temporada te puede pasar esto. Hay bajones y subidas. Empezamos muy mal, pero los jugadores respondieron. Por supuesto que nosotros les empujamos a ello, pero los jugadores hicieron su parte también. Hemos sabido ser maduros en los momentos difíciles", destacó.