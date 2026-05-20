Aston Villa derrotó al Friburgo y es campeón de la Europa League

Si hay una competencia que parece llevar el nombre de Unai Emery, esa es la Europa League. El entrenador español volvió a escribir una página dorada en su carrera al conquistar su quinto título en el certamen, esta vez al mando del Aston Villa.

El técnico de Hondarribia sigue construyendo una historia incomparable en el torneo continental: ganó tres veces con el Sevilla, una con el Villarreal y ahora suma otra corona con el conjunto inglés, que volvió a celebrar un título europeo después de 44 años.

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El Aston Villa resolvió la final con una ráfaga demoledora antes del descanso. Youri Tielemans abrió el marcador con una volea espectacular tras una jugada preparada y, apenas cinco minutos después, Emiliano Buendía amplió diferencias con un remate colocado a la escuadra que dejó sin reacción al equipo alemán.

En la segunda mitad, el propio Buendía asistió a Morgan Rogers para el 3-0 definitivo, cerrando una actuación contundente de un equipo que hace menos de cuatro años peleaba por no descender y hoy vuelve a lo más alto del fútbol europeo.

La transformación del Aston Villa tiene la firma de Emery, quien no solo clasificó al club a la próxima Champions League, sino que además devolvió la ilusión a toda una ciudad que llevaba décadas esperando una noche como esta.

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Detalles del partido

Friburgo: Atubolu; Kubler (Makengo, m.73), Ginter Lienhart (Rosenfelder, m.61), Treu; Eggestein, Hofler (Holer, m.61), Beste (Gunter, m.86), Manzambi, Grifo (Scherhant, m.73); y Matanovic.

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres (Mings, m.88) , Digne (Maatsen, m.81) ; Lindelof (Onana, m.66), Tielemans (Douglas Luiz, m.88) ; McGinn, Rogers, Buendía (Sancho, m.81) ; y Watkins.

Goles: 0-1. Tielemans, m.41, 0-2. Buendía, m.45+3 y 0-3. Rogers, m.58.

Árbitro: François Letexier (Francia) amonestó a Treu (m.5) por parte del Friburgo y a Buendía (m.15), Cash (m.21) y McGinn (m.84) por parte del Aston Villa.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Liga Europa disputado en el Besiktas Park (Estambul) .