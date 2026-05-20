Técnico checo es sancionado de por vida por grabar a jugadoras en vestuarios

El Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA informó que la decisión de sanción a Petr Vlachovsky se adoptó después de la investigación llevada a cabo por un Inspector de Ética y Disciplina sobre las acusaciones contra el exentrenador del equipo femenino del FC Slovacko.

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Vlachovsky fue condenado en mayo de 2025 por grabar a futbolistas del club en los vestuarios, entre ellas una menor de 17 años y recibió una pena de prisión suspendida y una prohibición temporal para entrenar en el país, según los medios checos.

Según explicó el organismo este martes en un comunicado, Vlachovsky infringió varios artículos del Reglamento Disciplinario de la UEFA, por lo que quedó inhabilitado de por vida para desarrollar cualquier función vinculada al fútbol.

Además, la UEFA solicitó que extienda la sanción a nivel mundial y pidió a la Asociación de Fútbol de la República Checa revocar la licencia de entrenador de Vlachovsky, en caso de que todavía no haya sido retirada.

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El caso ha generado atención porque Vlachovsky también había sido entrenador de la selección femenina sub-19 de la República Checa, lo que ha reavivado preocupaciones sobre la protección de las deportistas y la supervisión en el fútbol femenino.

El sindicato de futbolistas FIFPRO acogió con satisfacción la sanción, así como la solicitud de la UEFA al organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, para que imponga una prohibición internacional al técnico.

“Este resultado envía un mensaje fuerte y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol y de que la protección del bienestar de los jugadores debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles del juego”, añadió FIFPRO en un comunicado. EFE