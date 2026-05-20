El último tren del Peñarol llega con el Corinthians a toda marcha

Disputadas cuatro jornadas, el equipo dirigido por Fernando Diniz acumula diez unidades y lidera el grupo con tres más que el Platense argentino, que ya jugó cinco encuentros.

Al Corinthians, por lo tanto, le basta con un empate para sellar la primera posición.

Mientras tanto, el Peñarol cierra el grupo con dos puntos y está a tres del Independiente Santa Fe colombiano, que ya disputó cinco encuentros y en la última jornada lo visitará en Montevideo.

En caso de ganar este jueves, el Aurinegro llegará a la última fecha con opciones de avanzar a los octavos de final, aunque sabiendo que no dependerá de sí mismo para conseguirlo.

Si empata o pierde se despedirá del torneo continental más importante a nivel de equipos, aunque una victoria en el último partido frente a los colombianos le premiará con un boleto a la Copa Sudamericana.

Golpeado en el primer semestre por las lesiones, el conjunto de Diego Aguirre saltará una vez más al campo sin futbolistas como Nahuel Herrera o Leonardo Fernández.

Seguramente lo hará con un once similar al que venció al Liverpool en la primera jornada del Torneo Intermedio, con Washington Aguerre; Brian Barboza, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Roberto Fernández, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Gastón Togni y Matías Arezo.

Nueve de esos futbolistas habían sido titulares días antes frente al Cerro Largo, en un partido que el Peñarol también ganó, encadenando así dos victorias al hilo tras casi dos meses.

El Corinthians afronta el encuentro golpeado por una derrota ante el Botafogo, aunque sabiendo que está muy cerca de ganar su grupo.

Probablemente con cambios en el once inicial, Diniz apostaría por Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulita, Gustavo Henrique, Matheus Bidú; André Luiz, Raniele; Breno Bidon, Rodrigo Garro, Jesse Lingard y Yuri Alberto.

El partido se disputará desde las 21:30 hora local (00:30 GMT) en el estadio Campeón del Siglo y será arbitrado por el chileno Piero Maza.