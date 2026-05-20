Independiente Rivadavia busca consolidar su pase a octavos ante el colista La Guaira

La plantilla, dirigida por Alfredo Berti, ha tenido su mejor debut en el torneo continental con tres partidos ganados y un empate, que la deja como líder en solitario de su llave, sin posibilidades ya de ser desbancado de los puestos de clasificación.

En la cuarta jornada de la fase de grupo,s Independiente consiguió su pase a los octavos de final tras igualar en Mendoza 1-1 con Fluminense, que logró un agónico gol en el minuto 90.

El equipo argentino buscó en ese partido mantener su puntuación perfecta, pero fue hasta el segundo tiempo que el paraguayo Alex Arce rompió el cero con un certero golpe de cabeza.

En el Grupo C lo escolta Bolívar con 5 puntos, Fluminense con 5 y La Guaira con 3.

El equipo venezolano, por el contrario, ya no tiene oportunidad de clasificarse a los octavos de la Copa Libertadores y, hasta la jornada anterior, tenía el chance de pasar a la fase de grupos de la Sudamericana.

La Guaira no ha ganado ningún partido durante el torneo, solo ha conseguido tres empates y una derrota, justamente ante Independiente por 4-1.

Un triplete de Arce y el restante del colombiano Sebastián Villa fueron los tanto de 'La Lepra' que dejaron sin opciones al equipo dirigido por el argentino Héctor Bidoglio.

El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a las 18.00 hora local (22.00 GMT).