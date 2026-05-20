Joao Neves: "Quiero seguir progresando"

"No esperaba que las cosas fueran tan rápidas, pero me gusta así y voy a intentar que sigan así. Ahora tengo que disfrutar del momento que estamos atravesando", aseguró el centrocampista en la jornada de medios organizada por su club antes de la final del próximo día 30 contra el Arsenal en Budapest.

"Hay gente que nunca llega a este tipo de partidos, por eso tenemos que aprovecharlos y dar el máximo", dijo.

Joao Neves destacó el papel que en su equipo está teniendo el entrenador, Luis Enrique.

"Llegó hace tres años y como jugador y como persona he aprendido mucho de él. También con el resto de los compañeros. Pero es un gran entrenador", señaló.