Fútbol Internacional
20 de mayo de 2026 a la - 19:31

Neymar, con nueva lesión, ausente en el Santos, no corre riesgo su presencia en el Mundial

AMDEP5197. SAO PAULO (BRASIL), 17/05/2026.- El jugador del Santos, Neymar, reacciona este domingo en un partido contra el Coritiba correspondiente a la jornada 16 del Campeonato Brasileño, en el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo (Brasil). El '10' sufrió una nueva derrota en la víspera de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, divulgue la lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará en junio. EFE/Sebastiao Moreira
AMDEP5197. SAO PAULO (BRASIL), 17/05/2026.- El jugador del Santos, Neymar, reacciona este domingo en un partido contra el Coritiba correspondiente a la jornada 16 del Campeonato Brasileño, en el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo (Brasil). El '10' sufrió una nueva derrota en la víspera de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, divulgue la lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará en junio. EFE/Sebastiao Moreira Sebastiao Moreira

El astro brasileño Neymar Jr. vuelvió a ser noticia por una lesión, pero que no correría riesgo su presencia en el Mundial 2026, según el departamento médico.

Por David Rolón

La presencia de Neymar en el Mundial 2026 no estaría en riesgo.

El coordinador del Núcleo de Salud del Santos, Rodrigo Zogaib, confirmó que el atacante brasileño sufre un pequeño edema en la pantorrilla derecha, aunque aseguró que podrá integrarse sin inconvenientes a la concentración de la selección brasileña el próximo 27 de mayo.

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“El edema es pequeño y, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana”, explicó Zogaib, llevando tranquilidad tras las especulaciones generadas por la molestia física sufrida por el jugador.

La lesión fue detectada luego de la derrota 0-3 del Santos ante Coritiba y obligará a Neymar a permanecer entre cinco y diez días fuera de actividad. Por ese motivo, quedó fuera del duelo de este miércoles ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana y tampoco jugaría el fin de semana por el Brasileirão.

A pesar de ello, el Santos no descarta que el delantero pueda reaparecer el martes próximo frente a Deportivo Cuenca, en el cierre de la fase de grupos de la Sudamericana, apenas un día antes de sumarse a la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

La convocatoria de Neymar había generado sorpresa, ya que el entrenador italiano había insistido anteriormente en que solo citaría futbolistas en plenitud física.

Finalmente, el histórico atacante formará parte de la lista de 26 jugadores y disputará su cuarto Mundial consecutivo tras haber liderado a Brasil en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.