Neymar, con nueva lesión, ausente en el Santos, no corre riesgo su presencia en el Mundial

La presencia de Neymar en el Mundial 2026 no estaría en riesgo.

El coordinador del Núcleo de Salud del Santos, Rodrigo Zogaib, confirmó que el atacante brasileño sufre un pequeño edema en la pantorrilla derecha, aunque aseguró que podrá integrarse sin inconvenientes a la concentración de la selección brasileña el próximo 27 de mayo.

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“El edema es pequeño y, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana”, explicó Zogaib, llevando tranquilidad tras las especulaciones generadas por la molestia física sufrida por el jugador.

La lesión fue detectada luego de la derrota 0-3 del Santos ante Coritiba y obligará a Neymar a permanecer entre cinco y diez días fuera de actividad. Por ese motivo, quedó fuera del duelo de este miércoles ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana y tampoco jugaría el fin de semana por el Brasileirão.

A pesar de ello, el Santos no descarta que el delantero pueda reaparecer el martes próximo frente a Deportivo Cuenca, en el cierre de la fase de grupos de la Sudamericana, apenas un día antes de sumarse a la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

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La convocatoria de Neymar había generado sorpresa, ya que el entrenador italiano había insistido anteriormente en que solo citaría futbolistas en plenitud física.

Finalmente, el histórico atacante formará parte de la lista de 26 jugadores y disputará su cuarto Mundial consecutivo tras haber liderado a Brasil en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.