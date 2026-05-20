Southampton recurre exclusión del repechaje a la Premier por espionaje

Una comisión independiente de la Liga Inglesa de Fútbol Profesional decidió el martes excluir a los Saints (Southampton), que reconocieron haber espiado y grabado un entrenamiento del Middlesbrough, su rival en semifinales (0-0 en la ida, 2-1 tras la prórroga en la vuelta).

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En virtud de esta decisión, el Middlesbrough fue repescado para la final contra el Hull City, programada para el sábado en Wembley.

Este partido es considerado el más rentable del mundo, dado el enorme volumen de dinero que se reparte entre los clubes de la Premier League, principalmente por derechos televisivos.

El recurso presentado por el Southampton debe ser examinado este miércoles por un panel independiente.

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En un comunicado, los Saints denuncian una decisión “manifiestamente desproporcionada en comparación con todas las demás sanciones adoptadas en la historia del fútbol inglés” .

El caso del “spygate” va más allá del simple marco de las eliminatorias de ascenso ya que, según el comunicado de la Liga del martes por la noche, el Southampton reconoció haber infringido en tres ocasiones la prohibición de observar “la sesión de entrenamiento de otro club en las 72 horas previas a un partido programado”.

Antes del Middlesbrough, espió al Oxford en diciembre y al Ipswich Town en abril. La sanción dictada el martes, debido a estas infracciones reiteradas, contempla igualmente una retirada de cuatro puntos para la próxima temporada de Championship (segunda división).

En un comunicado difundido el martes por la noche, el Middlesbrough se “felicitó” por la sanción y por su repesca para la final. “Creemos que esto envía un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en materia de integridad deportiva y de comportamiento”, escribió el Boro. AFP