Mané, Ndiaye y Assane Diao lideran la lista de Senegal para el Mundial

Tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la final de la Copa África y la decisión de dar como ganador a Marruecos pese a la victoria en el campo de Senegal, ahora la selección entrenada por Pape Thiaw tratará de recuperarse en la cita mundialista.

En la lista también aparecen 'representantes españoles' como los centrocampistas Pape Gueye, del Villarreal, y Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, así como jóvenes promesas de la liga francesa como Ibrahim Mbaye, del París Saint-Germain o Lamine Camara, del Mónaco.

- La convocatoria completa es la siguiente:

Portero: Édouard Mendy (Al-Ahli FC), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (OGC Nice).

Defensas: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Niza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa) e Ismaïl Jakobs (Galatasaray).

Centrocampistas: Ilay Camara (Anderlecht), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) y Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Múnich).

Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr FC), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern FC), Bamba Dieng (FC Lorient) y Chérif Ndiaye (Samsunspor).