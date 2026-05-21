Flamengo, Cerro Porteño, Coquimbo y Liga de Quito, a octavos de final

Flamengo, Cerro Porteño, Coquimbo y Liga de Quito se unieron en octavos de la Copa Libertadores 2026 a los ya clasificados Corinthians, Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza.

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Flamengo y Liga, clasificados

Un gol de Pedro al minuto 65 le dio al vigente campeón, el Flamengo, la victoria 1-0 sobre Estudiantes de La Plata y con ella selló su boleto a octavos de final.

El olfato de Pedro en el área decidió un partido complicado entre dos clubes tetracampeones de la Libertadores en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

Pedro capitalizó un balón que dejó rifado en el área el portero del Pincha, el uruguayo Fernando Muslera. “Pedro es un jugador especial”, dijo en rueda de prensa el entrenador rubro-negro, el portugués Leonardo Jardim. “Hay jugadores más rápidos y más fuertes, pero en términos de repertorio técnico él tiene mucho” .

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El Fla lidera el Grupo A con 10 puntos y tiene su boleto a la siguiente fase garantizado. Incluso podría sumar tres puntos más si se resuelve a su favor el partido cancelado contra Independiente Medellín.

Estudiantes queda con seis unidades, un punto abajo del Independiente Medellín que derrotó de visita al Cusco FC por 3-2 en el cierre de la jornada.

Liga de Quito también se metió entre los mejores 16 al vencer 2-0 en la capital ecuatoriana a Lanús, primer equipo argentino eliminado en el torneo.

El Rey de Copas ecuatoriano alcanzó 9 puntos y se aseguró el segundo lugar del Grupo G, en una noche soñada para los locales, que se adelantaron con un gol en contra de Felipe Peña Biafore (73’) y aumentaron con una jugada colectiva de ensueño que definió Fernando Cornejo en el 91’.

En esta llave, el sorprendente Mirassol brasileño selló su pase a octavos el martes al derrotar al colero Always Ready de Bolivia, que junto al Granate solo pueden aspirar a pelear el tercer lugar, que otorga un cupo al repechaje de la Copa Sudamericana.

Palmeiras se complica, Cerro avanza

La decepción de la noche fue para Palmeiras, que cayó 1-0 como local ante Cerro Porteño, que se clasificó a octavos un par de horas después con la victoria 3-2 de Junior de Barranquilla ante Sporting Cristal.

Gracias a un gol del veterano delantero Pablo Vegetti en el inicio de la segunda mitad, Cerro adelantó al Palmeiras y asumió el liderato del Grupo F con 10 puntos, dos más que los brasileños, a falta de una fecha.

“Las cosas salieron como trabajamos toda la semana, tenemos un entrenador que se fija en todos los detalles y hoy se vio en el campo. Si queremos podemos jugar de otra manera, con más posesión de balón, pero luchamos, trabajamos y logramos una victoria muy importante”, dijo Vegetti.

Los dirigidos por Abel Ferreira llegarán a la última ronda con riesgo de eliminación, si pierden ante el Junior de Barranquilla en casa y Sporting Cristal le gana a domicilio a Cerro Porteño.

Coquimbo logra su pasaporte y Nacional se despide

La jornada arrancó con el empate sin goles entre Nacional de Uruguay y Universitario de Perú, un resultado que eliminó al Bolso y clasificó a Coquimbo Unido.

En el Gran Parque Central, en Montevideo, el Tricolor uruguayo lució descuadernado y sin ideas ante un Universitario que estrenaba en la Copa al experimentado entrenador argentino Héctor Cúper.

El gris empate a 0 despertó emociones en Chile, pues clasificó automáticamente a Coquimbo Unido, que el martes goleó 3-0 a Deportes Tolima y con 10 puntos se aseguró el cupo a octavos.

Nacional, tres veces campeón de América, quedó eliminado a falta de una fecha pues tiene desventaja en los duelos directos ante un eventual desempate con colombianos y peruanos.

Los Cremas, por su lado, llegarán apretados al sexto partido pero todavía dependen de sí mismos y deben ganar de local al Tolima, al que le basta con el empate para avanzar a octavos como segundo del Grupo G.

Junior y el DIM se imponen ante los peruanos

Independiente Medellín se llevó una agónica victoria 3-2 en su visita al Cusco, en un partidazo que dejó al Poderoso segundo en su zona con 7 puntos y dependiendo de sí mismo para el último partido.

Francisco Fydriszewski (13’) puso arriba a los paisas y el empate llegó con Gu-Rum Choi (77’), pero el partido explotó en el tiempo añadido.

Baldomero Perlaza parecía sentenciar la victoria del DIM a los 91’, pero Aldair Fuentes lo empató dos minutos después. En la última jugada del partido, Alexis Serna (96’) sentenció el triunfo para los colombianos.

En Cartagena, Junior salió a arrasar a Sporting Cristal y se fue arriba con doblete de Luis Muriel (8’ y 35’) y un tanto de Kevin Pérez (27’).

El once peruano descontó con Yosimar Yotún (45+4’) y Gustavo Conazotti (55’) e hizo sufrir al Tiburón hasta el final, pero no le alcanzó y está obligado a ganarle a Cerro Porteño en la última fecha y a esperar un nuevo resbalón de Palmeiras.