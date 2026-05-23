Carvajal y Alaba se despiden como titulares

Carvajal abandonará el Real Madrid tras este último partido de Liga después de 13 temporadas y 27 títulos en el primer equipo, más otros diez en la cantera; mientras que Alaba lo hará tras cinco campañas marcadas por una grave lesión de rodilla le tuvo más de un año fuera de los terrenos de juego.

Ambos forman parte de un once titular de un Álvaro Arbeloa que también vivirá su último partido como entrenador del Real Madrid, en una etapa que duró cuatro meses y medio, tras asumir el cargo en enero en sustitución de Xabi Alonso.

Además, Dani Ceballos, apartado por Arbeloa durante las últimas semanas, volverá a sentarse en el banquillo en el que también podría ser su último partido en el Bernabéu.

El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Camavinga, Valverde, Thiago Pitarch; Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.